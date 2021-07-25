Женская сборная Австралии победила в эстафете с мировым рекордом

В олимпийском бассейне обновлен мировой рекорд. В финале женской эстафеты 4х100 метров вольным стилем этого успеха добилась команда Австралии.

Квартет в составе Бронте Кэмпбелл, Мег Харрис, Эммы Маккеон и Кейт Кэмпбелл преодолел дистанцию за 3 минуты 29,69 секунды.

Предыдущее лучшее мировое достижение также принадлежало команде Австралии и было установлено в 2018 году - 3 минуты 30,05 секунды.

Серебро выиграла сборная Канады, бронза у пловчих из США.