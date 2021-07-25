Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
4:25
Плавание
Финалы
5:55
Спортивная гимнастика
Женщины, предварительные соревнования
10:55
Дзюдо
Женщины - 52 кг / Мужчины - 66 кг
15:00
Фехтование
Мужчины - рапира / Женщины - шпага
Идет  день олимпиады
25.07.2021 06:05
Рубрика: Спорт

Охами завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Odd ANDERSEN Фото: AFP/Odd ANDERSEN
Фото: AFP/Odd ANDERSEN

Пловчиха из Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль в комплексном плавании на 400 м на проходящих в Токио Олимпийских играх.

Фото: AFP/Odd ANDERSEN
Пловец Хафнауи принес Тунису первое золото ОИ-2020

По итогам заплыва Охаси показала результат 4 минуты 32,08 секунды. Она опередила ставшую второй американку Эмму Веянт на 0,68 секунды. Бронза досталась еще одной спортсменке из США Хали Фликингер, уступившей победительнице заплыва более двух с половиной секунд.

Без медали осталась рекордсменка мира и трехкратная чемпионка Игр-2016 Катинка Хоссу из Венгрии. Она показала лишь пятое время.

Охаси принесла сборной Японии второе золото на Олимпиаде-2020.

Новости чемпионата
Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира 07:09
Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки" 07:04
Женская сборная Австралии победила в эстафете с мировым рекордом 06:47
Российские волейболистки проиграли Италии на ОИ-2020 06:13
Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25

Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил с победой Виталину Бацарашкину, которая принесла в копилку сборной России первое золото Игр-2020. "Она была готова к такому результату, долго шла к нему", - отметил Поздняков

Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48

Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48

Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд

Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука 05:46

Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука 05:46

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в четвертьфинал олимпийского командного турнира, победив команду Украины - 6:2. В борьбе за место в полуфинале россиянки сразятся с соперницами из США

Чего ждут болельщики от нашей сборной на Олимпиаде в Токио 03:00

Чего ждут болельщики от нашей сборной на Олимпиаде в Токио 03:00

На прошлой Олимпиаде Россия заняла четвертое место по набранным медалям. В 2021 году на летних играх в Токио при удачных обстоятельствах РФ может занять место в первой тройке итоговой таблицы наград