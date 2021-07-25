Охами завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием
Пловчиха из Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль в комплексном плавании на 400 м на проходящих в Токио Олимпийских играх.
По итогам заплыва Охаси показала результат 4 минуты 32,08 секунды. Она опередила ставшую второй американку Эмму Веянт на 0,68 секунды. Бронза досталась еще одной спортсменке из США Хали Фликингер, уступившей победительнице заплыва более двух с половиной секунд.
Без медали осталась рекордсменка мира и трехкратная чемпионка Игр-2016 Катинка Хоссу из Венгрии. Она показала лишь пятое время.
Охаси принесла сборной Японии второе золото на Олимпиаде-2020.
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