Охами завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Пловчиха из Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль в комплексном плавании на 400 м на проходящих в Токио Олимпийских играх.

По итогам заплыва Охаси показала результат 4 минуты 32,08 секунды. Она опередила ставшую второй американку Эмму Веянт на 0,68 секунды. Бронза досталась еще одной спортсменке из США Хали Фликингер, уступившей победительнице заплыва более двух с половиной секунд.

Без медали осталась рекордсменка мира и трехкратная чемпионка Игр-2016 Катинка Хоссу из Венгрии. Она показала лишь пятое время.

Охаси принесла сборной Японии второе золото на Олимпиаде-2020.