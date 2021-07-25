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Идет  день олимпиады
25.07.2021 05:33
Рубрика: Спорт

Пловец Хафнауи принес Тунису первое золото ОИ-2020

Текст: Максим Домчев
Ахмед Хафнауи. Фото: AFP/Odd ANDERSEN Ахмед Хафнауи. Фото: AFP/Odd ANDERSEN
Ахмед Хафнауи. Фото: AFP/Odd ANDERSEN

На Олимпийских играх в Токио разыгран второй комплект медалей в плавании. Прошел финал заплыва мужчин на 400 метров вольным стилем.

Фото: AFP/François-Xavier MARIT
Пловец Калиш завоевал для США первую золотую медаль ОИ-2020

Победителем заплыва стал 18-летний представитель Туниса Ахмед Хафнауи, стартовавший по восьмой дорожке. Он показал результат 3 минуты 43,36 секунды.

Вторым на финише оказался Джек Маклафлин из Австралии, проигравший чемпиону 0,16 секунды. Бронза досталась Кирану Смиту из США, отставшего почти на 0,6 секунды.

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