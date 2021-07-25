Пловец Хафнауи принес Тунису первое золото ОИ-2020
На Олимпийских играх в Токио разыгран второй комплект медалей в плавании. Прошел финал заплыва мужчин на 400 метров вольным стилем.
Победителем заплыва стал 18-летний представитель Туниса Ахмед Хафнауи, стартовавший по восьмой дорожке. Он показал результат 3 минуты 43,36 секунды.
Вторым на финише оказался Джек Маклафлин из Австралии, проигравший чемпиону 0,16 секунды. Бронза досталась Кирану Смиту из США, отставшего почти на 0,6 секунды.
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