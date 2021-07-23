Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

В пятницу лучницы проводили квалификационные соревнования. Лучший результат из представительниц России показала Ксения Перова, ставшая восьмой, набрав 664 балла. На 22-й позиции Елена Осипова - 651.

Неудачно выступила Светлана Гомбоева, показавшая лишь 45-й результат. Спортсменка почувствовала себя плохо, потеряла сознание и была госпитализирована, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России.

"Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд - Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала - целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", - сказал тренер российской команды Станислав Попов.