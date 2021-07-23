Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Церемония открытия
8:20
Волейбол
Мужчины. Россия - Аргентина
12:30
Дзюдо
Женщины - 48 кг / Мужчины - 60 кг
13:50
Водное поло
Женщины. Китай - Россия
15:00
Фехтование
Женщины - шпага / Мужчины - сабля
Идет  день олимпиады
23.07.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция

Текст: Анастасия Комарова
Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON

Сегодня в Токио стартуют такие долгожданные Летние Олимпийские игры 2020. Торжественная церемония открытия пройдет на Национальном стадионе. Этот новый Олимпийский стадион был официально открыт в декабре 2019 года.

Фото: AP Photo/Hiro Komae
Расписание Олимпийских Игр в Токио

Традиционно страна-хозяйка Олимпиады на церемонии открытия знакомит мир со своей культурой, представляет город, за событиями в котором в ближайшие две недели будет следить весь мир. Что нас ждет в этом году - предсказать трудно. Олимпиада, которая была отложена на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса, будет проходить в непривычных условиях.

Как обозначают организаторы, концепция церемонии звучит как United by Emotion - "Объединенные эмоциями". Мы все - люди разных возрастов и национальностей, из разных слоев общества - а теперь еще и разделены физически, напоминают устроители Олимпиады. Они хотят, чтобы все мы испытали одинаковые волнение, радость, а иногда и разочарование от выступлений спортсменов. Спорт универсален. Это бесценное сокровище, которое, как считают организаторы, способно объединить мир через эмоции, даже если мы живем отдельно, говорим на разных языках или принадлежим к разным культурам.

"На церемонии открытия мы будем стремиться подтвердить роль спорта и ценность Олимпийских игр, выразить нашу благодарность и восхищение усилиями, которые мы все приложили за последний год, а также дать чувство надежды для будущего. Мы надеемся, что это будет опыт, который покажет, как все мы способны отмечать различия, сопереживать и жить бок о бок, сопереживая друг другу", - подчеркивают организаторы.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио начнется в 14.00 по московскому времени.

Новости чемпионата
На сайте Олимпийских игр в Токио отделили Крым от Украины 22.07.2021
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 22.07.2021
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 22.07.2021
Пока лишь трое спортсменов отстранены от участия в Играх из-за коронавируса 22.07.2021
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 21.07.2021
Сегодня в Токио стартует XXXII Олимпиада 00:00

Сегодня в Токио стартует XXXII Олимпиада 00:00

В пятницу в Токио пройдет церемония открытия летней Олимпиады, которая должна была состоятся еще в 2020-м, но из-за пандемии сдвинулась на год. Будет разыграно 339 медалей в 33 видах спорта. Олимпийцам предстоит соревноваться на грани небывалого риска, и уже один выход на арену достоин уважения

Какие новые виды спорта будут на Олимпиаде в Токио 22.07.2021

Какие новые виды спорта будут на Олимпиаде в Токио 22.07.2021

В Токио сразу пять новых видов спорта дебютируют на Олимпиаде: карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в комментарии "РГ" назвал включение этих видов в программу Игр "вполне оправданным"

Волейболист Михайлов: Нести флаг на церемонии открытия ОИ - большая честь 22.07.2021

Волейболист Михайлов: Нести флаг на церемонии открытия ОИ - большая честь 22.07.2021

Максим Михайлов станет одним из двух знаменосцев сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. В интервью "РГ" волейболист признался, что для него это является очень большой честью. "Безусловно, я несказанно рад. Это же колоссальная ответственность", - заявил он