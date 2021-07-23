Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция
Сегодня в Токио стартуют такие долгожданные Летние Олимпийские игры 2020. Торжественная церемония открытия пройдет на Национальном стадионе. Этот новый Олимпийский стадион был официально открыт в декабре 2019 года.
Традиционно страна-хозяйка Олимпиады на церемонии открытия знакомит мир со своей культурой, представляет город, за событиями в котором в ближайшие две недели будет следить весь мир. Что нас ждет в этом году - предсказать трудно. Олимпиада, которая была отложена на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса, будет проходить в непривычных условиях.
Как обозначают организаторы, концепция церемонии звучит как United by Emotion - "Объединенные эмоциями". Мы все - люди разных возрастов и национальностей, из разных слоев общества - а теперь еще и разделены физически, напоминают устроители Олимпиады. Они хотят, чтобы все мы испытали одинаковые волнение, радость, а иногда и разочарование от выступлений спортсменов. Спорт универсален. Это бесценное сокровище, которое, как считают организаторы, способно объединить мир через эмоции, даже если мы живем отдельно, говорим на разных языках или принадлежим к разным культурам.
"На церемонии открытия мы будем стремиться подтвердить роль спорта и ценность Олимпийских игр, выразить нашу благодарность и восхищение усилиями, которые мы все приложили за последний год, а также дать чувство надежды для будущего. Мы надеемся, что это будет опыт, который покажет, как все мы способны отмечать различия, сопереживать и жить бок о бок, сопереживая друг другу", - подчеркивают организаторы.
Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио начнется в 14.00 по московскому времени.
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