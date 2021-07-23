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Идет  день олимпиады
23.07.2021 07:14
Рубрика: Спорт

Потерявшая сознание российская лучница продолжит выступление на Олимпиаде

Потерявшая сознание во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука россиянка Светлана Гомбоева продолжит выступление на Олимпиаде.
Текст: Максим Домчев
Российская спортсменка, член сборной России Светлана Гомбоева после потери сознания. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Российская спортсменка, член сборной России Светлана Гомбоева после потери сознания. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российская спортсменка, член сборной России Светлана Гомбоева после потери сознания. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спортсменке была оказана помощь, после чего ее отпустили в расположение сборной. Как сообщается, Гомбоева получила солнечный удар и потеряла сознание после завершения выступления.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Все хорошо. Голова сильно болит, но в целом все нормально. Я готова дальше выступать, все в порядке", - приводит ее слова ТАСС.

По итогам квалификации все три российских спортсменки вышли в 1/32 финала. Ксения Петрова стала восьмой и ее соперницей будет Элис Ингли из Австралии, показавшая 22-й результат Елена Осипова встретится с Сякиерой Машайих из Малайзии. Гомбоева, ставшая в квалификации 45-й встретится с Габриэлой Шлессер из Нидерландов.

Соревнования у женщин пройдут 27-30 июля.

А 25 июля пройдет командный турнир, где россиянкам предстоит встреча с командой Украины.

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