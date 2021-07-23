Глава WADA недоволен цветами национального флага на форме россиян на ОИ

Об этом он заявил на пресс-конференции, основная часть которой состояла из вопросов, касающихся России. Банька завил, что он расстроен, что несмотря на санкции со стороны WADA на форме российских спортсменов присутствуют цвета национального флага.

"Мы следим за ситуацией, следим за исполнением решения Спортивного арбитражного суда, за состоянием РУСАДА, и они многое уже сделали. CAS закрыл некоторые случаи - с одной стороны, это позитивный момент. Но, конечно, мы расстроены тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет, и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы", - приводит РИА Новости слова главы WADA.

Также он рассказал о том, что, несмотря на пандемию, все спортсмены перед Олимпиадой прошли жесткое тестирование на допинг. Банька сообщил о тестирования пятен сухой крови, что является новым методом борьбы с употреблением запрещенных препаратов.

"Мы инвестируем миллионы долларов в науку, в развитие новых методов тестирования, таких как метод тестирования пятен сухой крови. Они не заменят прежние методы, но для нас важно развитие и новых методов. В Токио на Олимпиаде будет работать команда независимых наблюдателей, здесь будет работать аккредитованная нами лаборатория ", - сказал он.