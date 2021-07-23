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Идет  день олимпиады
23.07.2021 07:07
Рубрика: Спорт

Глава WADA недоволен цветами национального флага на форме россиян на ОИ

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выразил недовольство тем, что спортсменам из России разрешили на Олимпиаде в Токио использовать форму с цветами национального флага.
Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/FABRICE COFFRINI Фото: AFP/FABRICE COFFRINI
Фото: AFP/FABRICE COFFRINI

Об этом он заявил на пресс-конференции, основная часть которой состояла из вопросов, касающихся России. Банька завил, что он расстроен, что несмотря на санкции со стороны WADA на форме российских спортсменов присутствуют цвета национального флага.

Фото: Getty Images
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"Мы следим за ситуацией, следим за исполнением решения Спортивного арбитражного суда, за состоянием РУСАДА, и они многое уже сделали. CAS закрыл некоторые случаи - с одной стороны, это позитивный момент. Но, конечно, мы расстроены тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет, и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы", - приводит РИА Новости слова главы WADA.

Также он рассказал о том, что, несмотря на пандемию, все спортсмены перед Олимпиадой прошли жесткое тестирование на допинг. Банька сообщил о тестирования пятен сухой крови, что является новым методом борьбы с употреблением запрещенных препаратов.

"Мы инвестируем миллионы долларов в науку, в развитие новых методов тестирования, таких как метод тестирования пятен сухой крови. Они не заменят прежние методы, но для нас важно развитие и новых методов. В Токио на Олимпиаде будет работать команда независимых наблюдателей, здесь будет работать аккредитованная нами лаборатория ", - сказал он.

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