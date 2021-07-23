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Идет  день олимпиады
23.07.2021 06:37
Рубрика: Спорт

На Олимпиаде выявлены еще 19 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки выявлены еще 19 случаев заражения коронавирусом среди людей, имеющих отношение к проведению стартующих в пятницу Олимпийских игр.
Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC
Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC

Как сообщил оргкомитет Олимпиады в Токио, за минувшие сутки число заболевших увеличилось еще на 19 человек.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Их них - трое являются иностранными спортсменами, также положительные тесты на COVID-19 сдали три представителя СМИ, прибывшие в Японию. Еще 10 человек представляют делегации команд.

По состоянию на 23 июля общее число заболевших среди людей, имеющих отношение к проведению Игр достигло 110 человек. Из них 13 - участники Игр. 12 человек с положительными тестами проживают в Олимпийской деревне.

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