На Олимпиаде выявлены еще 19 заболевших коронавирусом
Как сообщил оргкомитет Олимпиады в Токио, за минувшие сутки число заболевших увеличилось еще на 19 человек.
Их них - трое являются иностранными спортсменами, также положительные тесты на COVID-19 сдали три представителя СМИ, прибывшие в Японию. Еще 10 человек представляют делегации команд.
По состоянию на 23 июля общее число заболевших среди людей, имеющих отношение к проведению Игр достигло 110 человек. Из них 13 - участники Игр. 12 человек с положительными тестами проживают в Олимпийской деревне.
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