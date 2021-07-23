На Олимпиаде выявлены еще 19 заболевших коронавирусом

Как сообщил оргкомитет Олимпиады в Токио, за минувшие сутки число заболевших увеличилось еще на 19 человек.

Их них - трое являются иностранными спортсменами, также положительные тесты на COVID-19 сдали три представителя СМИ, прибывшие в Японию. Еще 10 человек представляют делегации команд.

По состоянию на 23 июля общее число заболевших среди людей, имеющих отношение к проведению Игр достигло 110 человек. Из них 13 - участники Игр. 12 человек с положительными тестами проживают в Олимпийской деревне.