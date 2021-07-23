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Идет  день олимпиады
23.07.2021 13:44
Рубрика: Спорт

Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин озвучил суммы призовых для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Денежные выплаты полагаются победителям и призерам. Выплаты составят от 1,7 до 4 миллионов рублей.

Фото: Алексей Зарачев/ТАСС
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"За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - приводит слова Олега Матыцина РИА Новости.

Глава Минспорта РФ добавил, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов.

Также за достижение результатов по итогам сезона полагается стипендия президента РФ, которая выплачивается ежемесячно и составляет 52 тысячи рублей.

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