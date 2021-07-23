23.07.2021 13:44
Рубрика: Спорт
Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин озвучил суммы призовых для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Денежные выплаты полагаются победителям и призерам. Выплаты составят от 1,7 до 4 миллионов рублей.
"За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - приводит слова Олега Матыцина РИА Новости.
Глава Минспорта РФ добавил, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов.
Также за достижение результатов по итогам сезона полагается стипендия президента РФ, которая выплачивается ежемесячно и составляет 52 тысячи рублей.
14:00
12:06
Знаменосец на ОИ-2020 Михайлов: Верьте в нас, мы будем бороться 12:06
Знаменосец команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио Максим Михайлов пожелал болельщикам верить в команду на предстоящих играх и стараться высказывать меньше негативных эмоций. "Верьте в нас, мы будем бороться", - заявил волейболист