Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам

Денежные выплаты полагаются победителям и призерам. Выплаты составят от 1,7 до 4 миллионов рублей.

"За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - приводит слова Олега Матыцина РИА Новости.

Глава Минспорта РФ добавил, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов.

Также за достижение результатов по итогам сезона полагается стипендия президента РФ, которая выплачивается ежемесячно и составляет 52 тысячи рублей.