Российские волейболистки проиграли Италии на ОИ-2020
В воскресенье женская сборная России по волейболу проводила стартовый матч группового турнира. Ей противостояла сборная Италии.
Увы, россиянки сумели оказать серьезное сопротивление лишь в первом сете, в котором уступили 23:25. Две другие партии завершились со счетом 19:25 и 14:25. Самой результативной в составе сборной России стала Арина Федоровцева, набравшая 10 очков.
"Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо. Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть", - приводит слова игрока сборной России Наталии Гончаровой ТАСС.
В следующем матче россиянки сыграют с командой Аргентины.
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