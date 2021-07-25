Российские волейболистки проиграли Италии на ОИ-2020

Ирина Фетисова, Наталья Гончарова и Элена Пьетрини в матче по волейболу между женскими сборными России и Италии на Олимпийских играх в Токио. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В воскресенье женская сборная России по волейболу проводила стартовый матч группового турнира. Ей противостояла сборная Италии.

Увы, россиянки сумели оказать серьезное сопротивление лишь в первом сете, в котором уступили 23:25. Две другие партии завершились со счетом 19:25 и 14:25. Самой результативной в составе сборной России стала Арина Федоровцева, набравшая 10 очков.

"Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо. Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть", - приводит слова игрока сборной России Наталии Гончаровой ТАСС.

В следующем матче россиянки сыграют с командой Аргентины.