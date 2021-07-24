Семенов и Лешуков победили на старте турнира по пляжному волейболу на ОИ

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков одержали победу в первом матче группового турнира соревнований по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

Российский дуэт выступает в группе А и в первом матче встречался с представляющими Испанию Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.

В первом сете Семенов и Лешуков сумели добиться успеха со счетом 21:19. Вторая партия прошла в равной борьбе, но в концовке россияне вырвали победу - 22:20.

Во втором туре российскому дуэту предстоит встреча с представителями Австралии Кристофером Макхью и Дэмьеном Шуманом.