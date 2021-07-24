Российские волейболисты обыграли аргентинцев в первом матче на Олимпиаде
В Японию сборная России приехала одним из фаворитов турнира. На Олимпиаде-2012 в Лондоне россияне впервые в истории взяли золото, а четырьмя годами позднее в Рио-де-Жанейро в шаге остановились от медалей, заняв четвертое место. В Токио от команды Туомаса Саммелвоу ждут выступления как минимум не хуже.
В первом сете стартового матча против аргентинцев сборной России не удалось совладать с нервами. Россияне большую часть партии шли чуть впереди, но концовку отдали сопернику. Решающим, по сути, стал второй сет. Выиграв его с минимальным преимуществом 25:23, команда Саммелвоу уже уверенно дожала южноамериканцев.
Самым результативным в составе победителей оказался знаменосец олимпийской команды России на церемонии открытия Игр Максим Михайлов, набравший 14 очков при 40% эффективности в атаках.
На волейбольном этапе 12 участников разбиты на две группы по шесть команд. По четыре лучших сборных выйдут в плей-офф.
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