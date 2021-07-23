Facebook покажет самые интересные моменты с Олимпиады

Facebook анонсировал появление специального новостного раздела, посвященного Олимпиаде. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В частности, на Facebook появится специальный информационный блок, где будут показываться самые интересные новости с Олимпиады, обзоры различных соревнований, результаты и многое другое.

В Instagram запустили специальный эффект дополненной реальности, который позволит пользователям прочувствовать дух Олимпийский игр. В WhatsApp можно будет узнать самые последние результаты с соревнований с помощью специального чат-бота.