Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Церемония открытия
8:20
Волейбол
Мужчины. Россия - Аргентина
12:30
Дзюдо
Женщины - 48 кг / Мужчины - 60 кг
13:50
Водное поло
Женщины. Китай - Россия
15:00
Фехтование
Женщины - шпага / Мужчины - сабля
Идет  день олимпиады
23.07.2021 14:14
Рубрика: Спорт

В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады

Текст: Максим Домчев

В Токио на Национальном стадионе началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция

Из-за пандемии коронавируса она впервые в истории проходит без зрителей, в ней принимают участие не все спортсмены, которым предстоит бороться за награды Игр.

На самой церемонии присутствуют около тысячи человек.

Россию, которая выступает под флагом Олимпийского комитета страны, представят около шестидесяти атлетов, а возглавит делегацию глава ОКР Станислав Поздняков.

Знаменосцами команды стали Олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Спортсмены из России на параде участников выйдут 77-ми.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии.

Новости чемпионата
Олег Матыцин рассказал о задачах российских спортсменов на Играх в Токио 12:41
Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио 11:04
Потерявшая сознание российская лучница продолжит выступление на Олимпиаде 07:14
Глава WADA недоволен цветами национального флага на форме россиян на ОИ 07:07
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция 14:00

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция 14:00

Сегодня в Токио стартуют такие долгожданные Летние Олимпийские игры 2020. Торжественная церемония открытия проходит на Национальном стадионе. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия

Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам 13:44

Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам 13:44

Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за золотую медаль Олимпийских игр в Токио, заявил глава Минспорта Олег Матыцин. "За серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - сказал министр, добавив, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов

Знаменосец на ОИ-2020 Михайлов: Верьте в нас, мы будем бороться 12:06

Знаменосец на ОИ-2020 Михайлов: Верьте в нас, мы будем бороться 12:06

Знаменосец команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио Максим Михайлов пожелал болельщикам верить в команду на предстоящих играх и стараться высказывать меньше негативных эмоций. "Верьте в нас, мы будем бороться", - заявил волейболист