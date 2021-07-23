В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады
В Токио на Национальном стадионе началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.
Из-за пандемии коронавируса она впервые в истории проходит без зрителей, в ней принимают участие не все спортсмены, которым предстоит бороться за награды Игр.
На самой церемонии присутствуют около тысячи человек.
Россию, которая выступает под флагом Олимпийского комитета страны, представят около шестидесяти атлетов, а возглавит делегацию глава ОКР Станислав Поздняков.
Знаменосцами команды стали Олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Спортсмены из России на параде участников выйдут 77-ми.
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии.
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