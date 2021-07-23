Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады
В Токио завершился парад участников Игр-2020. В нем приняла участие и российская команда, которая выступит в Японии под флагом Олимпийского комитета России.
Российские атлеты вышли на арену под номером 77. Перед россиянами прошла команда Сан-Марино.
Знаменосцами команды стали олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Женская часть российской команды предстала в красных кимоно, а мужская команда - в черных костюмах. Во главе делегации шел глава ОКР Станислав Поздняков.
Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 17:26
В Токио состоялась красочная церемония открытия Олимпиады, на которой присутствовали около 10 тысяч человек. "Мы столкнулись с колоссальными трудностями - разрушительное землетрясение и коронавирус. Мы благодарим всех, кто помог сделать Игры реальностью", - сказал глава МОК Томас Бах, назвав Олимпиаду "светом в конце тоннеля"
Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам 13:44
Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за золотую медаль Олимпийских игр в Токио, заявил глава Минспорта Олег Матыцин. "За серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - сказал министр, добавив, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов