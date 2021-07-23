Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады

В Токио завершился парад участников Игр-2020. В нем приняла участие и российская команда, которая выступит в Японии под флагом Олимпийского комитета России.

Российские атлеты вышли на арену под номером 77. Перед россиянами прошла команда Сан-Марино.

Знаменосцами команды стали олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Женская часть российской команды предстала в красных кимоно, а мужская команда - в черных костюмах. Во главе делегации шел глава ОКР Станислав Поздняков.