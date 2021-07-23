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Идет  день олимпиады
23.07.2021 11:04
Рубрика: Спорт

Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

Текст: Юрий Сизов

Приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, в которую входят 108 атлетов, направил в пятницу Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

 Олимпийские игры - уникальные соревнования: и по представительству, и по беспрецедентному накалу борьбы, и по зрительской аудитории, отмечается в приветствии президента. Стать их участником, констатирует он, - "цель жизни многих спортсменов, завоевание любой награды - выдающееся свершение, а восхождение на высшую ступень пьедестала золотыми буквами вписывает имя чемпиона в историю мирового спорта".

 За олимпийские награды в двадцати видах спорта будут вести борьбу белорусские спортсмены. Лукашенко в этой связи обратил внимание, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет особой гордости нации, потому что спортивные победы давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия.

 Беларусь, напомнил президент, в четырнадцатый раз принимает участие в этом грандиозном фестивале мирового спорта и всегда белорусская команда возвращалась домой с наградами. "Уверен, так будет и сейчас, потому что мы - спортивная страна с богатыми и славными традициями", - подчеркнул белорусский лидер. Он выразил убеждение, что кропотливая работа тренеров, многолетний упорный труд позволят атлетам показать в Японии свои лучшие личные результаты, достойно представить страну в многонациональной олимпийской семье.

Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция

 Для подготовки спортсменов, констатировал Лукашенко, государство сделало все необходимое и вправе рассчитывать на успех. "Главное - идти к своей мечте и верить в себя. Как верят в вас миллионы белорусов, внимание которых в эти дни будет приковано к спортивным аренам Токио",- уверен президент, пожелав всем олимпийцам "крепкого здоровья, удачи и ярких побед во имя нашей Родины".

 Кстати, пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на сегодняшней церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает БЕЛТА, а капитаном сборной Синеокой будет прославленный метатель молота Иван Тихон.

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