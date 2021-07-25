Сборная России по стрельбе из лука вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио.
В воскресенье проходит командный турнир по стрельбе из лука среди женщин. В нем принимает участие и российская команда.
В четвертьфинале Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова встречались с американской командой. Россиянки добились уверенной победы со счетом 6:0 и вышли в полуфинал.
За место в финале команда России поспорит со сборной Германии.
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