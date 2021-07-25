Матыцин надеется, что победа Бацарашкиной вдохновит олимпийцев России
Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что золотая медаль, завоеванная в стрельбе Виталиной Бацарашкиной вдохновит российских олимпийцев на новые победы.
Глава Минспорта РФ поздравил спортсменку с завоеванием золотой медали, отметив, что Бацарашкина не только выиграла, но и обновила олимпийский рекорд.
"Поздравляю Виталину Бацарашкину, ее тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио. Примечательно, что это первая для России золотая награда в стрельбе на Олимпийских играх с 2004 года. Пусть эта яркая победа Виталины Бацарашкиной вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!" - цитирует Матыцина ТАСС.
24-летняя Бацарашкина завоевала золото рано утром в воскресенье, победив в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Это золото стало первым для спортсменов из РФ в Токио.
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