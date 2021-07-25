Масленников не попал в призеры в стрельбе из пневматической винтовки
Россиянин Владимир Масленников не смог завоевать медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.
В финале соревнований победу одержал представитель США Уильям Шейнер, набравший 251,6 балла. Второе место занял китаец Шэн Лихао, показавший лучший результат в квалификации. Но в решающий момент он уступил чемпиону 0,7 балла.
Бронзовая медаль также досталась китайскому спортсмену Ян Хаожаню - 229,4 балла.
Россиянин Владимир Масленников занял последнее, восьмое место. После выступления он признался, что его подвели нервы.
Еще один представитель России Сергей Каменский не прошел в финал.
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