Масленников не попал в призеры в стрельбе из пневматической винтовки

Россиянин Владимир Масленников не смог завоевать медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

В финале соревнований победу одержал представитель США Уильям Шейнер, набравший 251,6 балла. Второе место занял китаец Шэн Лихао, показавший лучший результат в квалификации. Но в решающий момент он уступил чемпиону 0,7 балла.

Бронзовая медаль также досталась китайскому спортсмену Ян Хаожаню - 229,4 балла.

Россиянин Владимир Масленников занял последнее, восьмое место. После выступления он признался, что его подвели нервы.

Еще один представитель России Сергей Каменский не прошел в финал.