Медведев и Карацев проиграли в парном турнире на ОИ-2020
В воскресенье свой матч первого круга проводили Даниил Медведев и Аслан Карацев. Россиянам противостоял дуэт из Словении в составе Лукаша Клейна и Филипа Полашека.
Встреча прошла в упорной борьбе, но оба сета остались за словенцами - 7:5, 6:4.
Ранее из турнира выбыл и второй российский дуэт - Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд