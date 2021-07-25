Медведев и Карацев проиграли в парном турнире на ОИ-2020

В воскресенье свой матч первого круга проводили Даниил Медведев и Аслан Карацев. Россиянам противостоял дуэт из Словении в составе Лукаша Клейна и Филипа Полашека.

Встреча прошла в упорной борьбе, но оба сета остались за словенцами - 7:5, 6:4.

Ранее из турнира выбыл и второй российский дуэт - Андрей Рублев и Карен Хачанов.