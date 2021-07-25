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Идет  день олимпиады
25.07.2021 12:20
Рубрика: Спорт

Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг

Ли Фабинь. Фото: Vincenzo PINTO / AFP Ли Фабинь. Фото: Vincenzo PINTO / AFP
Ли Фабинь. Фото: Vincenzo PINTO / AFP

Ли Фабинь, представляющий Китай, стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг. Это уже пятая золотая медаль в копилке сборной Китая.

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Сборная Китая завоевала четвертое золото Олимпиады в Токио

В финале соревнований спортсмен показал результат 313 кг (141 кг в рывке + 172 в толчке).

Второе место у индонезийца Эко Юли Ираван (302 кг), бронзовая медаль в активе Игоря Сона из Казахстана (294 кг).

Результат Ли Фабиня примечателен тем, что он помимо выигранной золотой медали установил новый олимпийский рекорд.

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