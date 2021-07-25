Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг
Ли Фабинь, представляющий Китай, стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг. Это уже пятая золотая медаль в копилке сборной Китая.
В финале соревнований спортсмен показал результат 313 кг (141 кг в рывке + 172 в толчке).
Второе место у индонезийца Эко Юли Ираван (302 кг), бронзовая медаль в активе Игоря Сона из Казахстана (294 кг).
Результат Ли Фабиня примечателен тем, что он помимо выигранной золотой медали установил новый олимпийский рекорд.
It’s #gold and an #Olympics record for Li Fabin of #CHN, on his debut appearance in the men's 61kg #weightlifting event!#StrongerTogether | @tokyo2020 | @iwfnet pic.twitter.com/PJXLYOxdqT— Olympics (@Olympics) July 25, 2021
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