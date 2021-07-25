Сборная Китая завоевала четвертое золото Олимпиады в Токио
Китайский дуэт Ши Тинмао и Ван Хань выиграли соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
В финале соревнований китаянки набрали за свои прыжки 326,40 балла. Более 25 баллов им уступили ставшие вторыми Мелисса Ситрини-Болье и Дженнифер Абель из Канады.
Бронзовые медали завоевали спортсменки из Германии Лена Хентшель и Тина Пунцель - 284,97.
В этом виде программы российские спортсменки участия не принимали.
Сборная Китая выиграла четвертое золото и опередила команду Японии на одну медаль высшего достоинства в общекомандном зачете.
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