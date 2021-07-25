Рапиристки Дериглазова и Коробейникова вышли в полуфинал

Россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова пробились в полуфинал олимпийского турнира в фехтовании на рапирах.

Дериглазова, считающаяся главной фавориткой в соревнованиях рапиристок, победила в четвертьфинале представительницу Южной Кореи Чон Хи Сук со счетом 15:7. В полуфинале Инна (первый номер посева) встретится с четвертой сеяной турнира итальянской Аличе Вольпи. Начало - в 12:00 по московскому времени.

Что касается Коробейниковой, то она одолела в четвертьфинале Келли Райан (Канада) - 15:11. За выход в финал серебряный призер Олимпийских игр-2012 поборется с американкой Ли Кифер, посеяной под третьим номером. Поединок с участием Ларисы стартует в 12:30 по мск.

Напомним, что в турнире по фехтованию в Токио будет разыграно 12 комплектов наград - по шесть у мужчин и женщин. Почти в половине этих розыгрышей россияне претендуют на "золото".

Справка "РГ"

Фехтование - система приемов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов. Также фехтованием называют сам процесс боя с использованием холодного оружия (как реальный, так и учебно-тренировочный, спортивный, исторический и сценический).

Главная цель спортивного состязания - нанести укол сопернику, и, соответственно, избежать укола самому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет оппоненту определенное количество уколов в соответствии с правилами, либо нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени.

Три основных вида спортивного фехтования в зависимости от используемого оружия: фехтование на рапирах, шпагах и саблях. Чем они отличаются? Рапира - колющее оружие с гибким наклоном, которое весит полкилограмма. Наносит колющие удары. Укол рапирой наносится только в электрокуртку, облегающее тело спортсмена. Уколы в область мимо куртки не засчитываются. Шпага - колющее оружие с жестким клинком, весит около 770 грамм и наносит колющие удары. Укол здесь можно наносить в любую часть тела, кроме затылка (из-за безопасности спортсмена). Сабля - рубящее-колющее оружие. Вес - полкилограмма. Можно наносить и колющие, и рубящие удары. Укол/удар саблей наносится только в часть тела выше талии. В основном саблисты наносят именно удары, а не уколы.