Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
10:55
Дзюдо
Женщины - 52 кг / Мужчины - 66 кг
12:35
Баскетбол 3x3
Россия - Польша (мужчины) / Россия - США (женщины)
13:00
Тхэквондо
Женщины, до 57 кг / Мужчины, до 68 кг
15:00
Фехтование
Мужчины - рапира / Женщины - шпага
Идет  день олимпиады
25.07.2021 10:57
Рубрика: Спорт

Рапиристки Дериглазова и Коробейникова вышли в полуфинал

Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова пробились в полуфинал олимпийского турнира в фехтовании на рапирах.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Веснина и Александрова вышли во 2-й круг олимпийского турнира по теннису

Дериглазова, считающаяся главной фавориткой в соревнованиях рапиристок, победила в четвертьфинале представительницу Южной Кореи Чон Хи Сук со счетом 15:7. В полуфинале Инна (первый номер посева) встретится с четвертой сеяной турнира итальянской Аличе Вольпи. Начало - в 12:00 по московскому времени.

Что касается Коробейниковой, то она одолела в четвертьфинале Келли Райан (Канада) - 15:11. За выход в финал серебряный призер Олимпийских игр-2012 поборется с американкой Ли Кифер, посеяной под третьим номером. Поединок с участием Ларисы стартует в 12:30 по мск.

Напомним, что в турнире по фехтованию в Токио будет разыграно 12 комплектов наград - по шесть у мужчин и женщин. Почти в половине этих розыгрышей россияне претендуют на "золото".

Справка "РГ"

Фехтование - система приемов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов. Также фехтованием называют сам процесс боя с использованием холодного оружия (как реальный, так и учебно-тренировочный, спортивный, исторический и сценический).

Главная цель спортивного состязания - нанести укол сопернику, и, соответственно, избежать укола самому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет оппоненту определенное количество уколов в соответствии с правилами, либо нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени.

Три основных вида спортивного фехтования в зависимости от используемого оружия: фехтование на рапирах, шпагах и саблях. Чем они отличаются? Рапира - колющее оружие с гибким наклоном, которое весит полкилограмма. Наносит колющие удары. Укол рапирой наносится только в электрокуртку, облегающее тело спортсмена. Уколы в область мимо куртки не засчитываются. Шпага - колющее оружие с жестким клинком, весит около 770 грамм и наносит колющие удары. Укол здесь можно наносить в любую часть тела, кроме затылка (из-за безопасности спортсмена). Сабля - рубящее-колющее оружие. Вес - полкилограмма. Можно наносить и колющие, и рубящие удары. Укол/удар саблей наносится только в часть тела выше талии. В основном саблисты наносят именно удары, а не уколы. 

Новости чемпионата
Австрийская велогонщица Кизенхофер победила в групповой гонке на Олимпиаде 12:11
Масленников не попал в призеры в стрельбе из пневматической винтовки 11:53
Сборная Китая завоевала четвертое золото Олимпиады в Токио 10:48
Веснина и Александрова вышли во 2-й круг олимпийского турнира по теннису 10:38
Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио 11:03

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио 11:03

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях. В финале россиянки встречались с командой Кореи и уступили, оказав достойное сопротивление

Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45

Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45

Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов

Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48

Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48

Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд

Чего ждут болельщики от нашей сборной на Олимпиаде в Токио 03:00

Чего ждут болельщики от нашей сборной на Олимпиаде в Токио 03:00

На прошлой Олимпиаде Россия заняла четвертое место по набранным медалям. В 2021 году на летних играх в Токио при удачных обстоятельствах РФ может занять место в первой тройке итоговой таблицы наград