Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши со счетом 16:21 в матче олимпийского турнира в Токио.
Для россиян это поражение стало уже третьим на турнире в 4 матчах.
Свой следующий наши баскетболисты проведут уже в понедельник, 26 июля. Соперником россиян станет команда Японии.
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд