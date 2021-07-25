Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши со счетом 16:21 в матче олимпийского турнира в Токио.

Для россиян это поражение стало уже третьим на турнире в 4 матчах.

Свой следующий наши баскетболисты проведут уже в понедельник, 26 июля. Соперником россиян станет команда Японии.