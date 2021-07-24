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Идет  день олимпиады
24.07.2021 08:54
Рубрика: Спорт

Сборная России по баскетболу 3х3 одолела чемпионок мира китаянок

Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире по баскетболу 3х3. Во втором матче группового раунда наши девушки обыграли действующих чемпионок мира китаянок - 19:9. Сегодня же ранее россиянки были сильнее Японии - 21:18.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
Баскетбол 3x3 на Олимпиаде в Токио

Матч с сильным соперником дался россиянкам неожиданно легко. Достаточно сказать, что больше четырех минут китайская команда не могла преодолеть отметку в два очка. Самой результативной в нашем составе стала, как и в матче с Японией, оказалась Ольга Фролкина, набравшая семь очков.

Напомним, баскетбол в формате 3х3 дебютировал в Токио в олимпийской программе. Матч женских сборных России и Японии стал первым в истории Олимпийских игр в этом виде спорта.

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