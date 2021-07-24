Сборная России по баскетболу 3х3 одолела чемпионок мира китаянок
Сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире по баскетболу 3х3. Во втором матче группового раунда наши девушки обыграли действующих чемпионок мира китаянок - 19:9. Сегодня же ранее россиянки были сильнее Японии - 21:18.
Матч с сильным соперником дался россиянкам неожиданно легко. Достаточно сказать, что больше четырех минут китайская команда не могла преодолеть отметку в два очка. Самой результативной в нашем составе стала, как и в матче с Японией, оказалась Ольга Фролкина, набравшая семь очков.
Напомним, баскетбол в формате 3х3 дебютировал в Токио в олимпийской программе. Матч женских сборных России и Японии стал первым в истории Олимпийских игр в этом виде спорта.
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