Дзюдоист Такато принес Японии первое золото Олимпиады-2020

Хозяева Олимпиады-2020 спортсмены Японии завоевали первую золотую медаль Игр. В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 60 кг победил Наохиса Такато.

В этой весовой категории одним из претендентов на медаль являлся россиянин Роберт Мшвидобадзе. Но он не смог преодолеть барьер 1/8 финала, уступив спортсмену из Нидерландов Торнике Цьякадойе.

В решающей схватке встретились японец Наохиса Такато и представитель Тайваня Юн-Вэй Ян. Такато сумел победить, принеся своей сборной первое золото Игр-2020.

Бронзовыми призерами стал Елдос Сметов из Казахстана, победивший обидчика российского спортсмена, и представитель Франции Люка Мхеидзе, оставивший за чертой призеров Ким Вон Чина из Южной Кореи.