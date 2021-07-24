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Идет  день олимпиады
24.07.2021 14:17
Рубрика: Спорт

Дзюдоист Такато принес Японии первое золото Олимпиады-2020

Текст: Максим Домчев
Наохиса Такато. Фото: Jun Tsukida/AFLO/ Reuters Наохиса Такато. Фото: Jun Tsukida/AFLO/ Reuters
Наохиса Такато. Фото: Jun Tsukida/AFLO/ Reuters

Хозяева Олимпиады-2020 спортсмены Японии завоевали первую золотую медаль Игр. В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 60 кг победил Наохиса Такато.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Россиянка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

В этой весовой категории одним из претендентов на медаль являлся россиянин Роберт Мшвидобадзе. Но он не смог преодолеть барьер 1/8 финала, уступив спортсмену из Нидерландов Торнике Цьякадойе.

В решающей схватке встретились японец Наохиса Такато и представитель Тайваня Юн-Вэй Ян. Такато сумел победить, принеся своей сборной первое золото Игр-2020.

Бронзовыми призерами стал Елдос Сметов из Казахстана, победивший обидчика российского спортсмена, и представитель Франции Люка Мхеидзе, оставивший за чертой призеров Ким Вон Чина из Южной Кореи.

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