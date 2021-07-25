Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио
Французский шпажист Ромен Каннон выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале соревнований он оказался сильнее венгра Гергея Шиклоши. Итоговый счет поединка - 15:10 в пользу представителя Франции.
Третье место занял украинец Игорь Рейзлин. Он в поединке за бронзу победил Андреа Сантарелли из Италии (15:12).
Российские спортсмены, к сожалению, не смогли пробиться в финальную часть турнира.
Ранее россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова завоевали серебряную и бронзовую медали в женской рапире.
Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио 15:54
Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила американке Анастасии Золотич в финале олимпийского турнира в категории до 57 кг и выиграла серебряную награду. Бронзовые медали завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн