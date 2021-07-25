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Идет  день олимпиады
25.07.2021 15:48
Рубрика: Спорт

Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио

Фото: Rob Carr/2021 Getty Images Фото: Rob Carr/2021 Getty Images
Фото: Rob Carr/2021 Getty Images

Французский шпажист Ромен Каннон выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале соревнований он оказался сильнее венгра Гергея Шиклоши. Итоговый счет поединка - 15:10 в пользу представителя Франции.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Рапиристка Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады

Третье место занял украинец Игорь Рейзлин. Он в поединке за бронзу победил Андреа Сантарелли из Италии (15:12).

Российские спортсмены, к сожалению, не смогли пробиться в финальную часть турнира.

Ранее россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова завоевали серебряную и бронзовую медали в женской рапире.

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