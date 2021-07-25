Рапиристка Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады

Фехтование - один из самых успешных видов спорта для нашей страны в последние годы. Никто и не скрывал, что российская сборная нацелена повторить достижение пятилетней давности, когда на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала семь медалей - четыре из них высшей пробы, одно серебро и две бронзы.

Главной надеждой на золото по праву считалась Инна Дериглазова, ставшая олимпийской чемпионкой в Бразилии. После той блестящей победы она ничуть не сбавила оборотов. За это время Дериглазова успела по два раза стать лучшей на чемпионате мира и Европы. К Играм в Токио россиянка подошла лидером рейтинга Международной федерации фехтования (ФИЭ). Однако, к сожалению, завоевать второе подряд золото на Олимпиаде Инне не удалось. Впрочем, и серебро - неплохой результат.

Таким образом, Дериглазова принесла российской шестую медаль на Играх-2020. В активе нашей команды одна награда высшей пробы, три - серебряных и две бронзовых.