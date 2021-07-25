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Идет  день олимпиады
25.07.2021 14:56
Рубрика: Спорт

Коробейникова расплакалась во время интервью после завоевания бронзы

Российская рапиристка Лариса Коробейникова не смогла сдержать эмоций в общении с журналистами после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Токио.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В матче за третье место Коробейникова в упорной борьбе одолела итальянцу Аличу Вольпи - 15:14. По словам фехтовальщицы, она еще до конца не осознала, что стала призером Игр.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпийских игр

"Турнир получился очень быстрым. Когда волнуешься, время летит незаметно. Я еще не поняла, что взяла медаль. Хочу выразить благодарность родственникам, сказать, что очень люблю мужа, своих близких", - отметила Лариса.

Коробейникова призналась, что она еще долго будет плакать от радости. "Вольпи повела в счете, я растерялась, наступила паника. Потому решила поменять рапиру, чтобы сделать маленькую паузу. Это был тактический ход, и он сработал - мне удалось собраться. Понимала, что другой такой возможности не будет. Я еще долго буду рыдать от счастья. Эта радость меня не отпускает", - разоткровенничалась Лариса.

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