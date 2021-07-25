Коробейникова расплакалась во время интервью после завоевания бронзы

В матче за третье место Коробейникова в упорной борьбе одолела итальянцу Аличу Вольпи - 15:14. По словам фехтовальщицы, она еще до конца не осознала, что стала призером Игр.

"Турнир получился очень быстрым. Когда волнуешься, время летит незаметно. Я еще не поняла, что взяла медаль. Хочу выразить благодарность родственникам, сказать, что очень люблю мужа, своих близких", - отметила Лариса.

Коробейникова призналась, что она еще долго будет плакать от радости. "Вольпи повела в счете, я растерялась, наступила паника. Потому решила поменять рапиру, чтобы сделать маленькую паузу. Это был тактический ход, и он сработал - мне удалось собраться. Понимала, что другой такой возможности не будет. Я еще долго буду рыдать от счастья. Эта радость меня не отпускает", - разоткровенничалась Лариса.