Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио

Счет нашим медалям в тхэквондо накануне открыл Михаил Артамонов, который завоевал "бронзу" в весовой категории до 58 кг. Таким образом, команда точно выполнила медальный план, о котором говорил главный тренер Вадим Иванов накануне Олимпиады.

Между тем в борьбу еще не вступали Максим Храмцов (до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), которые также будут претендовать на пьедестал.

Напомним, что в Рио-2016 единственную награду команде принес Алексей Денисенко, ставший вторым в весовой категории до 68 кг.

Позднее определился олимпийский чемпион по тхэквондо у мужчин в категории до 68 кг. Им стал Улугбек Рашитов из Узбекистана. В финале он оказался сильнее Брэдли Синдена из Великобритании. Бронзовые награды завоевали Хакан Речбер (Турция) и Шуай Чжао (Китай).