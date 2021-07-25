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Идет  день олимпиады
25.07.2021 15:54
Рубрика: Спорт

Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио

Российская тхэквондистка, двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы Татьяна Минина (выступала под девичьей фамилией Кудашова) уступила американке Анастасии Золотич (17:25) в финале олимпийского турнира в категории до 57 кг и выиграла серебряную награду. Бронзовые медали завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Тхэквондист Артамонов принес России вторую медаль на Олимпиаде-2020

Счет нашим медалям в тхэквондо накануне открыл Михаил Артамонов, который завоевал "бронзу" в весовой категории до 58 кг. Таким образом, команда точно выполнила медальный план, о котором говорил главный тренер Вадим Иванов накануне Олимпиады.

Между тем в борьбу еще не вступали Максим Храмцов (до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), которые также будут претендовать на пьедестал.

Напомним, что в Рио-2016 единственную награду команде принес Алексей Денисенко, ставший вторым в весовой категории до 68 кг.

Позднее определился олимпийский чемпион по тхэквондо у мужчин в категории до 68 кг. Им стал Улугбек Рашитов из Узбекистана. В финале он оказался сильнее Брэдли Синдена из Великобритании. Бронзовые награды завоевали Хакан Речбер (Турция) и Шуай Чжао (Китай).

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