Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди левых нападающих

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Бостона" набрал 132-е очко в плей-офф НХЛ и догнал знаменитого финна Эсу Тикканена.

В ночь на воскресенье Вашингтон" Овечкина в овертайме переиграл "Бостон" в стартовом матче серии первого раунда. На счету российского форварда голевая передача.

Всего за карьеру Овечкин набрал 132 очка. По этому показателю он догнал финского форварда Эсу Тикканена. Теперь эти хоккеисты делят третью строчку среди левых нападающих.

Лидирует Брайан Пропп, набравший 148 очков. У Брендана Шэнахэна - 134.

В нынешнем регулярном чемпионате Овечкин забросил 24 шайбы и вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 730 шайб, а у идущего пятым Марселя Дионна - 731.