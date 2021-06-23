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23.06.2021 21:07
Рубрика: Спорт

Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images Фото: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images
Фото: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images

Украинская сборная, финишировавшая на третьем месте в группе "С" с тремя очками, примет участие в плей-офф чемпионата Европы-2020 по футболу.

Фото: REUTERS/Darren Staples
Португалия - Франция - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

Это стало возможным благодаря результатам последнего тура в квартете "Е", в котором Испания разгромила Словакию (5:0), а шведы в Санкт-Петербурге одолели поляков (3:2). Первые две строчки в этой группе заняли шведы с испанцами, третьей стала Словакия, которая набрала три очка, но у нее хуже разница мячей, чем у украинцев: 2-7 против 4-5.

Напомним, что на Евро-2020 в 1/8 финала проходят четыре лучшие команды с третьих позиций.

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