Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы
Украинская сборная, финишировавшая на третьем месте в группе "С" с тремя очками, примет участие в плей-офф чемпионата Европы-2020 по футболу.
Это стало возможным благодаря результатам последнего тура в квартете "Е", в котором Испания разгромила Словакию (5:0), а шведы в Санкт-Петербурге одолели поляков (3:2). Первые две строчки в этой группе заняли шведы с испанцами, третьей стала Словакия, которая набрала три очка, но у нее хуже разница мячей, чем у украинцев: 2-7 против 4-5.
Напомним, что на Евро-2020 в 1/8 финала проходят четыре лучшие команды с третьих позиций.
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