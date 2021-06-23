Испания разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро
В двух предыдущих встречах - против Швеции и Польши - испанцам откровенно не везло. Они намного больше соперников владели мячом, чаще создавали моменты, не реализовали пенальти. Как итог - две ничьих (0:0 и 1:1), и решающий поединок со Словакией в последнем туре группового этапа.
Поначалу казалось, что сегодняшняя игра также не сулит команде Луиса Энрике ничего хорошего. Уже на 12-й минуте Альваро Мората не забил пенальти: с ударом форварда "Ювентуса" отлично справился Мартин Дубравка. По иронии судьбы, именно Дубравке суждено было стать главным антигероем матча в составе словаков. На 30-й минуте голкипер "Ньюкасла" забил в свои ворота, неуклюже пытаясь выбить мяч на угловой.
Пропустив столь курьезный гол, Словакия сдалась. Прямо перед перерывом Эмерик Лапорт удвоил преимущество "красной фурии", а во второй половине точные удары Пабло Сарабии с Ферраном Торресом и автогол Юрая Куцки довели дело до разгрома - 5:0.
Ну а первое место в группе "Е" заняла Швеция, обыгравшая со счетом 3:2 в Санкт-Петербурге Польшу с Робертом Левандовски (он отличился в этой игре дважды). Скандинавы с семью очками финишировали первыми, далее расположились испанцы (пять очков), словаки (три) и Польша (одно очко).
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