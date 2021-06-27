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27.06.2021 08:10
Рубрика: Спорт

Хорват Перишич заболел COVID-19 перед матчем с Испанией на Евро-2020

Один из лидеров сборной Хорватии по футболу Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч против Испании в 1/8 финала Евро-2020.
Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

О неутешительном для Перишича результате сообщила Хорватская федерация футбола.

Фото: Steve Bardens - UEFA/UEFA via Getty Images
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Медицинский штаб команды уже доложил в эпидемиологическую службу о выявлении заболевания. Перишич изолирован на 110 дней и не будет принимать участие в матчах. В то же время остальные тесты футболистов показали отрицательный результат. На нынешнем чемпионате Европы Перишич провел три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Матч 1/8 финала Хорватия - Испания пройдет 28 июня.

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