Хорват Перишич заболел COVID-19 перед матчем с Испанией на Евро-2020
О неутешительном для Перишича результате сообщила Хорватская федерация футбола.
Медицинский штаб команды уже доложил в эпидемиологическую службу о выявлении заболевания. Перишич изолирован на 110 дней и не будет принимать участие в матчах. В то же время остальные тесты футболистов показали отрицательный результат. На нынешнем чемпионате Европы Перишич провел три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.
Матч 1/8 финала Хорватия - Испания пройдет 28 июня.
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