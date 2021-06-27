Хорват Перишич заболел COVID-19 перед матчем с Испанией на Евро-2020

О неутешительном для Перишича результате сообщила Хорватская федерация футбола.

Медицинский штаб команды уже доложил в эпидемиологическую службу о выявлении заболевания. Перишич изолирован на 110 дней и не будет принимать участие в матчах. В то же время остальные тесты футболистов показали отрицательный результат. На нынешнем чемпионате Европы Перишич провел три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Матч 1/8 финала Хорватия - Испания пройдет 28 июня.