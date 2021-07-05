Генич высказался о будущем Черчесова в сборной России по футболу

Известный в прошлом футболист сборной СССР Евгений Ловчев и спортивный комментатор Константин Генич в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен чемпионату Европы-2020, высказали свое мнение о будущем сборной России и ее главного тренера Станислава Черчесова.

По словам Генича, Черчесов может уйти со своего поста, если РФС сумеет договориться с другим специалистом.

"На пресловутую пресс-конференцию Станислав Саламович пришел не очень уверенный в себе. Но с течением времени было видно, что он окреп и ему было все равно, какие стрелы в него летят. Однако, увы, не было полноценной конкретики, не было чего-то такого, за что можно было бы реально зацепиться. Черчесов уходил от прямых ответов, либо обращался к залу, переключался с одной темы на другую. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, но мне кажется, эта пресс-конференция вистов ему точно не добавила. Я так подозреваю, что, если действительно он две недели не общался со своим руководителем, это говорит о том, что идет поиск альтернативы Черчесову. Сумеют с кем-то договориться, со Станиславом Саламовичем расстанутся", - считает Генич.

Комментатор "Матч ТВ" уверен, что даже в своем нынешнем состоянии сборная России могла бы выступить успешнее на Евро.

"Выступление на чемпионате Европы - это показатель того, что происходит в нашем футболе. Кого не поставь главным тренером, ждать сиюминутного результата не стоит. У нас бывают вспышки, как в 2008 году, и все. В 2018 году так сложилось. Многие забывают, но три года назад на чемпионате мира мы абсолютно без каких-либо шансов проиграли Уругваю 0:3. Класс соперника был совсем другим. С Испанией повезло, потому что у нее не было тренера. С хорватами был хороший матч, сравняли в дополнительное время, однако в серии пенальти удача сопутствовала Модричу и компании", - отметил Генич.

"Просто проблема в том, что у нас всегда завышенные ожидания. Нынешний результат мы воспринимаем как провал. Можно, конечно, кричать о том, что мы лучше всех по пробегу - но это можно рассказывать тем, кто ничего не понимает в футболе. И еще момент: посмотрите на то, как играют наши команды в еврокубках. А ведь это костяк сборной, за исключением Миранчука, Головина и Черышева. С чего вдруг, собравшись вместе в сборной, они должны были зажечь? Хотя я все равно считаю, что даже с этим составом можно было играть смелее", - подчеркнул журналист.