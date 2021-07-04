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04.07.2021 00:20
Рубрика: Спорт

Определились полуфиналисты Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу стали известны все участники полуфинальной стадии турнира.
Текст: Максим Домчев

В субботу состоялись два четвертьфинала. В первом из них команда Дании со счетом 2:1 переиграла сборную Чехии и впервые за 29 лет пробилась в полуфинал Евро.

Фото: twitter.com/@EURO2020
Дилейни признан лучшим игроком матча Чехия - Дания

Позже в Риме на поле местного стадиона вышли команды Украины и Англии. Родоначальники футбола не оставили соперникам ни единого шанса, наколотив в их ворота четыре безответных мяча.

Таким образом, стали известны все четыре сборные, которые вышли в полуфинал. Все матчи с этой стадии пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

6 июля в первом матче 1/2 финала сыграют команды Италии и Испании. На следующий день судьбу путевки в финал решат сборные Англии и Дании. Проигравшие команды получат бронзовые медали турнира.

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