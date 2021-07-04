Определились полуфиналисты Евро-2020

В субботу состоялись два четвертьфинала. В первом из них команда Дании со счетом 2:1 переиграла сборную Чехии и впервые за 29 лет пробилась в полуфинал Евро.

Позже в Риме на поле местного стадиона вышли команды Украины и Англии. Родоначальники футбола не оставили соперникам ни единого шанса, наколотив в их ворота четыре безответных мяча.

Таким образом, стали известны все четыре сборные, которые вышли в полуфинал. Все матчи с этой стадии пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

6 июля в первом матче 1/2 финала сыграют команды Италии и Испании. На следующий день судьбу путевки в финал решат сборные Англии и Дании. Проигравшие команды получат бронзовые медали турнира.