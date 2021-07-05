А ведь еще несколько дней назад Харри стабильно входил во все рейтинги главных разочарований группового этапа Евро-2020. Англичане в трех матчах забили лишь дважды, при этом Кейн, отыгравший блестящий сезон за "Тоттенхэм", не отличился ни разу.

Жозе Моуринью, будучи наставником "Тоттенхэма", однажды сказал: "Есть нападающие, которые приносят пользу только тем, что забивают голы. Кейн многое дает команде даже без забитых мячей". Но болельщиков такие нюансы не интересуют. Вместе с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом Харри стал самой поносимой персоной в английских соцсетях. Британская The Guardian подсчитала: к концу группового этапа Евро-2020 в адрес англичан было отправлено 2114 оскорбительных твитов, и из игроков большая их часть адресовалась именно Кейну.

Как это все удалось пережить, рассказал сам Харри: "Во мне сомневаются далеко не первый раз за всю мою карьеру. Но это часть работы. Нападающие проходят через разные периоды - бывают моменты, когда ты забиваешь в каждом матче, а любое твое касание превращается в забитые мячи. А потом наступает период, когда не все складывается идеально. Люди быстро меняют мнение. Не так давно я выиграл "Золотую бутсу", меня называли лучшим в мире, люди были без ума от меня. Вера в себя имеет огромное значение, а я всегда в себя верил. Да, я могу не забивать 10 или 15 матчей, но потом я найду момент, чтобы отличиться. Важно выйти на пик в правильное время. На Евро-2020 правильное время - это плей-офф".

Слова у форварда с делом не разошлись. Кейн забил немцам в 1/8 финала, теперь у него дубль в четвертьфинале.

Что касается испытаний в карьере, путь Кейна в большой футбол не назовешь чрезвычайно извилистым. Хотя моменты, когда без той самой веры было не обойтись, присутствовали. Самый известный факт: в возрасте восьми лет Эйч (так по первой букве имени Harry зовут Кейна с детства все, даже родители) не смог попасть в академию "Арсенала". Там посчитали, что мальчик "пышноват", и отдали его в "Уотфорд", поиграв за который Харри впечатлил скаутов "Тоттенхэма".

Харри Кейн совсем скоро может стать лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира и Европы. У него уже девять голов на крупных турнирах. Выше только Гари Линекер с десятью мячами

Потом были аренды по всяким "Миллуоллам", "Норвичам" и "Лейтонам", не раствориться в которых, помимо таланта и веры в себя, Кейну помогла безупречная рабочая этика. К примеру, сейчас Харри живет на два дома. Один - семейный в Эссексе, другой- рядом с базой "Тоттенхэма", где футболист помимо тренировок самостоятельно работает над собой.

К своим 27 годам Харри Кейн трижды лучший бомбардир чемпионата Англии и лучший бомбардир чемпионата мира-2018. Вполне возможно, что в этом межсезонье или в следующем Кейн покинет "Тоттенхэм", но английской сборной повезло: из нее он уходить не собирается. Даже если люди опять на какое-то время изменят о нем свое мнение.

Прямая речь

Харри Кейн: "Мы здорово провели важный матч. Все считали нас фаворитами, поэтому давление было колоссальным. Но мы сыграли отлично. Снова не пропустили, четыре забитых мяча - идеальный вечер. Сухая серия продолжается.

37 голов забил Харри Кейн в 59 играх за сборную Англии. То есть он забивает за национальную команду чаще, чем в каждом втором матче

Впереди полуфинал. Но мы к этому и шли. Еще перед ЧМ-2018 мы знали, чего хотим, не хватило совсем немного. Но теперь у нас больше опыта, чем в 2018-м. В составе наших клубов мы выступали в больших матчах: финале Лиги чемпионов, решающих играх английской Премьер-лиги. Мне кажется, мы выглядим очень уверенно. Надеюсь, у нас получится продолжать в том же духе. Не будем забывать: наша миссия еще не закончена. Впереди нас ждет много футбола".