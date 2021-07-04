Англия разгромила Украину в четвертьфинале Евро-2020

Накануне матча наставник украинской сборной Андрей Шевченко называл условия при которых его команда способна добиться положительного успеха, но дебют явно перечеркнул все планы.

Уже на четвертой минуте встречи Харри Кейн получил мяч в штрафной площади и поразил ворота Георгия Бущана. На этом англичане не остановились, проведя еще несколько опасных атак. Но затем ход игры изменился. Из-за травмы Шевченко был вынужден поменять защитника Сергея Кривцова на куда более атакующего Виктора Цыганкова.

В концовке тайма уже Украина больше владела мячом, и показалось, что после перерыва появятся шансы для того, чтобы отличиться.

Но начало второго тайма поставило крест на всех надеждах команды Шевченко. После подачи углового Гарри Магуайр головой отправил мяч в сетку, а спустя несколько минут дубль оформил Кейн, с близкого расстояния вколотив мяч в ворота Бущана ударов головой.

На этом англичане решили не останавливаться и на 63-й минуте вышедший на замену Джордан Хендерсон отправил четвертый мяч в сетку ворот сборной Украины. После этого Сайтгейт провел ряд замен, дав поиграть тем футболистам, кто не получал много игровой практики на этом чемпионате Европы.

В итоге до финального свистка счет так и не изменился. Англия продлила сухую серию и вышла в полуфинал, где на лондонском стадионе "Уэмбли" сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля.