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04.07.2021 00:15
Рубрика: Спорт

Англия разгромила Украину в четвертьфинале Евро-2020

В заключительном четвертьфинале в Риме встречались команды Англии и Украины. Команда Гарета Саутгейта по праву считается одним из претендентов на победу на Евро-2020, украинская же команда могла войти в историю, гарантировав себе как минимум бронзу турнира.
Текст: Максим Домчев

Накануне матча наставник украинской сборной Андрей Шевченко называл условия при которых его команда способна добиться положительного успеха, но дебют явно перечеркнул все планы.

Фото: twitter.com/@EURO2020
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Уже на четвертой минуте встречи Харри Кейн получил мяч в штрафной площади и поразил ворота Георгия Бущана. На этом англичане не остановились, проведя еще несколько опасных атак. Но затем ход игры изменился. Из-за травмы Шевченко был вынужден поменять защитника Сергея Кривцова на куда более атакующего Виктора Цыганкова.

В концовке тайма уже Украина больше владела мячом, и показалось, что после перерыва появятся шансы для того, чтобы отличиться.

Но начало второго тайма поставило крест на всех надеждах команды Шевченко. После подачи углового Гарри Магуайр головой отправил мяч в сетку, а спустя несколько минут дубль оформил Кейн, с близкого расстояния вколотив мяч в ворота Бущана ударов головой.

На этом англичане решили не останавливаться и на 63-й минуте вышедший на замену Джордан Хендерсон отправил четвертый мяч в сетку ворот сборной Украины. После этого Сайтгейт провел ряд замен, дав поиграть тем футболистам, кто не получал много игровой практики на этом чемпионате Европы.

В итоге до финального свистка счет так и не изменился. Англия продлила сухую серию и вышла в полуфинал, где на лондонском стадионе "Уэмбли" сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля.

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