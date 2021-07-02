СМИ: РФС готов отправить Черчесова в отставку
Российский футбольный союз (РФС) обсуждает отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. Переговоры между организацией и представителями специалиста по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни, сообщает РБК.
В ближайшее время в РФС будет сформирован список кандидатов на пост наставника национальной команды. Рассматриваются варианты с назначением как иностранного тренера, так и отечественного. Отмечается, что среди претендентов нет рулевого питерского "Зенита" Сергея Семака, о чем ранее писали некоторые СМИ.
Что касается реакции Черчесова, то сегодня днем он дал большую пресс-конференцию, в ходе которой заявил о том, что не собирается принимать импульсивных решений. "Я выполняю определенную роль, и ее нужно выполнять правильно. Детального разговора с руководством не было. На сегодня у меня мысли только о том, как обыграть первого числа Хорватию", - сказал Черчесов.
Сборную России Станислав Саламович возглавляет с 2016 года. На текущем чемпионате Европы наша команда не сумела выйти в плей-офф, став четвертой в группе.
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