По словам Черчесова, единственное, о чем он сейчас думает, - это подготовка к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 дома против Хорватии (1 сентября).

"Я выполняю определенную роль, и ее нужно выполнять правильно. Детального разговора с руководством не было. На сегодняшний день у меня мысли как обыграть первого числа Хорватию", - отметил Черчесов на пресс-конференции.

Напомним, что на Евро-2020 российская сборная не сумела выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.