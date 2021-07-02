Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что намерен продолжить работу в национальной команде, даже несмотря на провал на чемпионате Европы.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
По словам Черчесова, единственное, о чем он сейчас думает, - это подготовка к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 дома против Хорватии (1 сентября).
"Я выполняю определенную роль, и ее нужно выполнять правильно. Детального разговора с руководством не было. На сегодняшний день у меня мысли как обыграть первого числа Хорватию", - отметил Черчесов на пресс-конференции.
Напомним, что на Евро-2020 российская сборная не сумела выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.