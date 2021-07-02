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02.07.2021 13:09
Рубрика: Спорт

Черчесов не планирует уходить с поста главного тренера сборной России

Текст: Артур Нанян
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что намерен продолжить работу в национальной команде, даже несмотря на провал на чемпионате Европы.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

По словам Черчесова, единственное, о чем он сейчас думает, - это подготовка к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 дома против Хорватии (1 сентября).

Фото: Getty Images
Черчесов взял на себя ответственность за провал сборной России на Евро

"Я выполняю определенную роль, и ее нужно выполнять правильно. Детального разговора с руководством не было. На сегодняшний день у меня мысли как обыграть первого числа Хорватию", - отметил Черчесов на пресс-конференции.

Напомним, что на Евро-2020 российская сборная не сумела выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

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