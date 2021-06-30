Черчесов взял на себя ответственность за провал сборной России на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление команды на чемпионате Европы-2020.

Слова Черчесова после заседания технического комитета РФС, на котором выступление сборной было признано неудовлетворительным, приводит пресс-служба сборной России.

"Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают" - сказал Черчесов.

Тренер предположил, что сборной, возможно, в матча Евро-2020 не хватило куража и эмоций.

На групповом этапе Евро-2020 россияне заняли последнее четвертое место в группе B, потерпев крупные поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственная победа была одержана над командой Финляндии (1:0).