Писарев призвал Черчесова уйти в отставку

Бывший нападающий сборной России и главный тренер молодежной сборной страны Николай Писарев считает, что Станиславу Черчесову пора покинуть свой пост.

В понедельник сборная России по футболу в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы крупно проиграла Дании - 1:4. Этот результат оставил команду без шансов на выход в плей-офф Евро-2020.

"В таких случаях люди поступают так, как им подсказывает совесть. Не знаю, как ему она [Черчесову] подскажет, но, я думаю, ему надо уходить. Этой сборной должен управлять тренер, а он ей не управляет", - цитирует Писарева Sport24.

Он добавил, что для достижения результата команде нужно было сыграть организованно и дисциплинированно. И все вопросы по результату встречи следует адресовать тренерскому штабу.