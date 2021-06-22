Писарев призвал Черчесова уйти в отставку
Бывший нападающий сборной России и главный тренер молодежной сборной страны Николай Писарев считает, что Станиславу Черчесову пора покинуть свой пост.
В понедельник сборная России по футболу в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы крупно проиграла Дании - 1:4. Этот результат оставил команду без шансов на выход в плей-офф Евро-2020.
"В таких случаях люди поступают так, как им подсказывает совесть. Не знаю, как ему она [Черчесову] подскажет, но, я думаю, ему надо уходить. Этой сборной должен управлять тренер, а он ей не управляет", - цитирует Писарева Sport24.
Он добавил, что для достижения результата команде нужно было сыграть организованно и дисциплинированно. И все вопросы по результату встречи следует адресовать тренерскому штабу.
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