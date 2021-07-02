Чернышенко заявил о безотлагательных действиях после неудач в спорте

Результаты сборных России по футболу, хоккею и баскетболу требуют безотлагательных действий. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В пятницу, 2 июля, состоялось совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра спорта Олега Матыцина, представителей Администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая РФС и ФХР. На нем, в частности, обсуждались неудачные выступления сборных России по футболу, хоккею и баскетболу.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что неудачи на чемпионате мира по хоккею, чемпионате Европы по футболу и отборе на Олимпиаду - "не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство".

"В ходе "Прямой линии" президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье "легионеров", перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора - все эти проблемы требуют безотлагательных действий", - цитирует ТАСС слова Чернышенко.

Министерство спорта РФ вместе с федерациями и лигами должны внести предложения по лимиту на легионеров и введения потолка зарплат.