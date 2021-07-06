Сегодня в полуфинале Евро-2020 сыграют Италия и Испания

Альваро Мората (на фото) и Лоренцо Инсинье пока не показали на Евро-2020 максимум своих возможностей. Самое время это сделать в сегодняшнем полуфинале. Фото: gettyimages

Почему это европейская классика?

Хотя бы потому, что сборные Италии и Испании встречались на чемпионатах Европы шесть раз, четыре из них - на трех последних чемпионатах Европы.

В 2008 и 2012 годах итальянцам не повезло оказаться на пути у золотой сборной Испании. На Евро-2008 команды встретились в четвертьфинале. В основное время и в дополнительное зрители голов не дождались, а в серии пенальти Икер Касильяс взял два удара и вывел "красную фурию" в следующую стадию. Интересно, что с того турнира в составе итальянцев все еще играет защитник Джорджио Кьеллини, а вот у сборной Испании состав сменился полностью.

В 2012 году испанцы и итальянцы пересеклись на континентальном турнире аж два раза. На групповом этапе они разошлись миром - 1:1, а вот в финале Испания нанесла "скуадре адзурре" чувствительнейшее поражение - 4:0. Этот триумф из "красной фурии" нынешнего созыва помнят уже двое: Жорди Альба и капитан Серхио Бускетс. У итальянцев с тех пор остался помимо Кьеллини его партнер по центру защиты Леонардо Бонуччи.

Наконец, на Евро-2016 "адзурри" взяли у испанцев реванш - 2:0 в 1/8 финала . Помимо упомянутых Кьеллини и Бонуччи победу в том матче Италии помогали ковать Лоренцо Инсинье и Алессандро Флоренци, которые есть в заявке и сейчас. А за испанцев кроме Бускетса и Альбы в том матче сыграл лидер нынешней атаки Альваро Мората.

И вот очередная серия "классики". Почему она так важна для обеих команд? Мы не зря вспоминали игроков, которые засветились в предыдущих встречах. Их минимум в обеих командах. Но обновление составов и для тех и для других получилось болезненным. Для обеих сборных это первый полуфинал на крупных турнирах за последние десять лет. И конечно, соперники изрядно изголодались по большим победам.

Путь к полуфиналу

У сборных Италии и Испании он получился абсолютно непохожим. Итальянцы прошли до 1/2 финала по-царски, выиграв все пять матчей с общим счетом 11:2. Это всего второй раз в истории турнира, когда сборная выдает такую серию. Первый был зафиксирован в 1984 году: пять первых матчей тогда выиграли французы, став в итоге чемпионами Европы.

Попутно команда Роберто Манчини с легкостью переписала несколько национальных рекордов. Вспомним самые значимые из них. Итальянцы не проигрывают уже 32 матча кряду, кроме того, у них 13 побед подряд.

Поступь испанцев на этом Евро - нервическая. На групповом этапе две стартовые ничьи. Зато потом подопечные Луиса Энрике два матча кряду забили соперникам по пять мячей и резко выбились в число самых результативных команд турнира.

В плей-офф "красная фурия" оба матча провела с дополнительным 30-минутным овертаймом, а в четвертьфинале им даже понадобилась серия пенальти.

Лоренцо Инсинье. Фото: REUTERS

Как играют. Кто лидеры

"У нас похожие идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, стараемся доминировать над соперником", - сказал перед матчем форвард сборной Италии Федерико Кьеза.

Его слова легко подкрепить статистикой. Испанцы и итальянцы в лидерах по проценту времени владения мячом, по количеству точных передач. Более доминирующих команд на этом Евро, пожалуй, и не было.

Обе сборные очень сильны именно командной игрой. Как следствие, и у испанцев, и у итальянцев трудно выделить ярко выраженного лидера наподобие Криштиану Роналду в Португалии. Несмотря на то что сегодняшние соперники среди лучших по результативности на турнире, их игроков нет в топе бомбардиров. И это тоже говорит о многом.

Ориентировочные составы по версии "РГ"

Сборная Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Эмерсон, Николо Барелла, Жоржиньо, Марко Верратти, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле.

Сборная Испании: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Коке, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Альваро Мората.

Где будем смотреть

6 июля, вторник, "Россия 1"

22.00 Италия - Испания. Прямая трансляция.

Между тем

Российский рефери Сергей Карасев назначен резервным арбитром матча Италия - Испания. В функции резервного рефери входит помощь главному судье, процедура замены игроков, замена в случае необходимости главного арбитра и т.д.

На этом Евро Карасев был резервным на двух матчах: Австрия - Северная Македония на групповом этапе и Дания - Чехия в 1/4 финала. Еще три встречи россиянин отработал в качестве главного арбитра. Два он отсудил в группе Италия - Швейцария, Германия - Венгрия и один Нидерланды - Чехия - в 1/8 финала.