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06.07.2021 19:32
Рубрика: Спорт

Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: Martin Meissner - Pool/Getty Images Фото: Martin Meissner - Pool/Getty Images
Фото: Martin Meissner - Pool/Getty Images

УЕФА пригласил на финал Евро-2020 футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена и врачей, спасших ему жизнь во время остановки сердца.

Фото: Martin Meissner - Pool/Getty Images
Экс-врач сборной России считает, что Эриксену стоит завершить карьеру

Как сообщает ESPN, представители УЕФА пригласили на золотой матч турнира Эриксена и его жену, а также медиков, сумевших оказать первую помощь после остановки сердца.

Трагедия едва не произошла в стартовом матче сборной Дании против Финляндии. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на газон. У него остановилось сердце, но стараниями врачей игрока удалось вернуть к жизни.

В итоге все шесть врачей, которые принимали участие в оказании помощи, получили приглашение в Лондон на финал Евро-2020. Матч состоится 11 июля.

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