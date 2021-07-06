Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020
УЕФА пригласил на финал Евро-2020 футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена и врачей, спасших ему жизнь во время остановки сердца.
Как сообщает ESPN, представители УЕФА пригласили на золотой матч турнира Эриксена и его жену, а также медиков, сумевших оказать первую помощь после остановки сердца.
Трагедия едва не произошла в стартовом матче сборной Дании против Финляндии. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на газон. У него остановилось сердце, но стараниями врачей игрока удалось вернуть к жизни.
В итоге все шесть врачей, которые принимали участие в оказании помощи, получили приглашение в Лондон на финал Евро-2020. Матч состоится 11 июля.
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