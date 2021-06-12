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12.06.2021 22:38
Рубрика: Спорт

Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020

Сборная Дании сенсационно проиграла финнам в стартовом поединке чемпионата Европы-2020. Матч в Копенгагене был приостановлен из-за потерявшего сознание Кристиана Эриксена.
Текст: Артур Нанян

Эту встречу можно разделить на две части: до и после инцидента с Эриксеном. Полузащитнику "Интера" стало плохо на 41-й минуте: он упал на газон, выбежавшие на поле врачи сделали ему непрямой массаж сердца, а затем увезли на скорой в больницу.

Фото: Darko Vojinovic / POOL / AFP
Сборные Уэльса и Швейцарии по футболу сыграли вничью на Евро-2020

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние Кристиана стабилизировалось, и что он дышит и может говорить. Что касается матча, то УЕФА решил доиграть его сегодня, а не переносить на воскресенье.

Потеряв своего лидера, датчане сникли. Единственный мяч в этом поединке на 59-й минуте забил форвард финнов Йоэль Похьянпало. У хозяев был отличный шанс сравнять счет, но Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал в концовке пенальти. Как итог - 1:0 в пользу Финляндии, которая в своем дебютном матче в истории на Евро одержала победу.

В следующем туре финны 16 июня встретятся в Санкт-Петербурге с Россией, а датчане в тот же день сыграют с Бельгией.

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