Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020
Эту встречу можно разделить на две части: до и после инцидента с Эриксеном. Полузащитнику "Интера" стало плохо на 41-й минуте: он упал на газон, выбежавшие на поле врачи сделали ему непрямой массаж сердца, а затем увезли на скорой в больницу.
Спустя некоторое время появилась информация, что состояние Кристиана стабилизировалось, и что он дышит и может говорить. Что касается матча, то УЕФА решил доиграть его сегодня, а не переносить на воскресенье.
Потеряв своего лидера, датчане сникли. Единственный мяч в этом поединке на 59-й минуте забил форвард финнов Йоэль Похьянпало. У хозяев был отличный шанс сравнять счет, но Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал в концовке пенальти. Как итог - 1:0 в пользу Финляндии, которая в своем дебютном матче в истории на Евро одержала победу.
В следующем туре финны 16 июня встретятся в Санкт-Петербурге с Россией, а датчане в тот же день сыграют с Бельгией.
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