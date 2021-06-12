УЕФА сообщил о стабилизации состояния Кристиана Эриксена

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча чемпионата Европы с командой Финляндии, находится в больнице, его состояние стабилизировалось, сообщает Twitter-аккаунт УЕФА.

Эриксену стало плохо в концовке первого тайма матча в Копенгагене. Почти сразу же датские врачи выбежали на поле и сделали хавбеку непрямой массаж сердца, после чего Кристиана увезли на скорой в госпиталь.

Матч Дания - Финляндия был прерван, и возобновится ли он сегодня - пока неизвестно.