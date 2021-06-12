Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
12.06.2021 00:15
Рубрика: Спорт

Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текст: Никита Лашкул

Сборная Финляндии проведет первый в своей истории матч на чемпионатах Европы. Дебютируют финны в Копенгагене игрой против Дании. А для отечественных зрителей игра интересна потому, что это матч соперников сборной России по группе.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Датчане наравне с Бельгией справедливо считаются фаворитами на прямое попадание в плей-офф. Наши конкуренты выглядели здорово на чемпионате мира в России, уверенно выступила в квалификации к этому чемпионату и забила 14 голов в трех матчах отбора к ЧМ-2022, оставив свои ворота на замке. Поэтому вряд ли россиянам стоит надеяться на подарки со стороны датчан. Команда укомплектована классными исполнителями, способными попортить нервы любым фаворитам. А сегодня на их стороне еще и родной стадион.

Про финнов и на что способны знают, пожалуй, только их преданные фанаты. У большинства болельщиков если кто и на слуху, то это форвард Теему Пукки, второй бомбардир в истории сборной. Безусловно, Финляндия настроена на то, чтобы дать бой и оставить о себе приятное впечатление. Если получится, почему бы и не урвать пару очков, тем более, что есть шанс выйти из группы и с третьего места. Как известно, новичкам везет!

Матч Дания - Финляндия начнется в 19:00 по московскому времени. Увидимся на онлайн-трансляции!

Новости чемпионата
Манчини прокомментировал победу Италии над Турцией 00:44
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 11.06.2021
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 11.06.2021
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00

Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00

Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры". Поединок проходит в Риме на стадионе "Олимпико"

Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021

Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021

Сборная Бельгии хорошо подготовилась к стартовому поединку на чемпионате Европы по футболу против российской команды. Об этом на пресс-конференции накануне поединка заявил наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес

Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021

Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021

Бывшие игроки сборной Англии по футболу, которые сейчас работают телевизионными экспертами и ведущими, дали свои прогнозы на Евро. Большинство сходится во мнении, что нынешний чемпион мира, сборная Франции, имеет больше всего шансов на победу