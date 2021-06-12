Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Финляндии проведет первый в своей истории матч на чемпионатах Европы. Дебютируют финны в Копенгагене игрой против Дании. А для отечественных зрителей игра интересна потому, что это матч соперников сборной России по группе.
Датчане наравне с Бельгией справедливо считаются фаворитами на прямое попадание в плей-офф. Наши конкуренты выглядели здорово на чемпионате мира в России, уверенно выступила в квалификации к этому чемпионату и забила 14 голов в трех матчах отбора к ЧМ-2022, оставив свои ворота на замке. Поэтому вряд ли россиянам стоит надеяться на подарки со стороны датчан. Команда укомплектована классными исполнителями, способными попортить нервы любым фаворитам. А сегодня на их стороне еще и родной стадион.
Про финнов и на что способны знают, пожалуй, только их преданные фанаты. У большинства болельщиков если кто и на слуху, то это форвард Теему Пукки, второй бомбардир в истории сборной. Безусловно, Финляндия настроена на то, чтобы дать бой и оставить о себе приятное впечатление. Если получится, почему бы и не урвать пару очков, тем более, что есть шанс выйти из группы и с третьего места. Как известно, новичкам везет!
Матч Дания - Финляндия начнется в 19:00 по московскому времени. Увидимся на онлайн-трансляции!
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00
Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме
Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021
Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры". Поединок проходит в Риме на стадионе "Олимпико"
Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021
Сборная Бельгии хорошо подготовилась к стартовому поединку на чемпионате Европы по футболу против российской команды. Об этом на пресс-конференции накануне поединка заявил наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес
Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021
Бывшие игроки сборной Англии по футболу, которые сейчас работают телевизионными экспертами и ведущими, дали свои прогнозы на Евро. Большинство сходится во мнении, что нынешний чемпион мира, сборная Франции, имеет больше всего шансов на победу