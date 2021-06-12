Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Сборная Финляндии проведет первый в своей истории матч на чемпионатах Европы. Дебютируют финны в Копенгагене игрой против Дании. А для отечественных зрителей игра интересна потому, что это матч соперников сборной России по группе.

Датчане наравне с Бельгией справедливо считаются фаворитами на прямое попадание в плей-офф. Наши конкуренты выглядели здорово на чемпионате мира в России, уверенно выступила в квалификации к этому чемпионату и забила 14 голов в трех матчах отбора к ЧМ-2022, оставив свои ворота на замке. Поэтому вряд ли россиянам стоит надеяться на подарки со стороны датчан. Команда укомплектована классными исполнителями, способными попортить нервы любым фаворитам. А сегодня на их стороне еще и родной стадион.

Про финнов и на что способны знают, пожалуй, только их преданные фанаты. У большинства болельщиков если кто и на слуху, то это форвард Теему Пукки, второй бомбардир в истории сборной. Безусловно, Финляндия настроена на то, чтобы дать бой и оставить о себе приятное впечатление. Если получится, почему бы и не урвать пару очков, тем более, что есть шанс выйти из группы и с третьего места. Как известно, новичкам везет!

Матч Дания - Финляндия начнется в 19:00 по московскому времени. Увидимся на онлайн-трансляции!