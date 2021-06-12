Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020
Итак, дождались наконец-то. С опозданием на год чемпионат Европы по футболу все-таки начался. Название решили оставить прежнее - Евро-2020. Ну и правильно, чего заморачиваться. Изменили, правда, некоторые места проведения. Так, из городов, где должны играться матчи, убрали Дублин и Бильбао, а встречи распределили по другим местам. В том числе и Санкт-Петербургу.
Откроется питерская программа Евро матчем сборной России против одного из главных фаворитов - Бельгии. В отличие от чемпионата мира, где мы начинали против аутсайдеров группы, на Евро сразу придется играть с топовой командой. Не исключено, что повторится такой же счет, который был 3 года назад в игре открытия мирового первенства.
"У Бельгии - сыгранная команда, они знают, что хотят, отличный тренер. Мы три раза с ними играли, все три матча были зрелищными, интересными для болельщиков. Мы изучаем их, и наша задача в завтрашней игре быть на максимуме своих возможностей", - так охарактеризовал соперника главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Остается только пожелать нашей сборной удачи в предстоящем матче, потому что испытание будет крайне серьезное.
Отчасти россиянам облегчит задачу отсутствие Эдена Азара и Кевина де Брейне. Лидеры бельгийцев не до конца восстановились после травм, полученных в концовке сезона. Де Брейне вообще сломали нос в финале Лиги чемпионов. Так что он в лучшем случае будет готов к плей-офф. Тем не менее, классных исполнителей в составе Бельгии предостаточно. Почти наверняка нас ждет закрытая игра, подобная памятному матчу с Испанией на ЧМ-2018, когда мы дотерпели до серии пенальти.
Матч Бельгия - Россия начнется в 22:00 мск, следите за онлайн-трансляцией на сайте "РГ"!
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00
Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме
Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021
Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры". Поединок проходит в Риме на стадионе "Олимпико"
Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021
Сборная Бельгии хорошо подготовилась к стартовому поединку на чемпионате Европы по футболу против российской команды. Об этом на пресс-конференции накануне поединка заявил наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес
Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021
Бывшие игроки сборной Англии по футболу, которые сейчас работают телевизионными экспертами и ведущими, дали свои прогнозы на Евро. Большинство сходится во мнении, что нынешний чемпион мира, сборная Франции, имеет больше всего шансов на победу