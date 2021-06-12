Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Итак, дождались наконец-то. С опозданием на год чемпионат Европы по футболу все-таки начался. Название решили оставить прежнее - Евро-2020. Ну и правильно, чего заморачиваться. Изменили, правда, некоторые места проведения. Так, из городов, где должны играться матчи, убрали Дублин и Бильбао, а встречи распределили по другим местам. В том числе и Санкт-Петербургу.

Откроется питерская программа Евро матчем сборной России против одного из главных фаворитов - Бельгии. В отличие от чемпионата мира, где мы начинали против аутсайдеров группы, на Евро сразу придется играть с топовой командой. Не исключено, что повторится такой же счет, который был 3 года назад в игре открытия мирового первенства.

"У Бельгии - сыгранная команда, они знают, что хотят, отличный тренер. Мы три раза с ними играли, все три матча были зрелищными, интересными для болельщиков. Мы изучаем их, и наша задача в завтрашней игре быть на максимуме своих возможностей", - так охарактеризовал соперника главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Остается только пожелать нашей сборной удачи в предстоящем матче, потому что испытание будет крайне серьезное.

Отчасти россиянам облегчит задачу отсутствие Эдена Азара и Кевина де Брейне. Лидеры бельгийцев не до конца восстановились после травм, полученных в концовке сезона. Де Брейне вообще сломали нос в финале Лиги чемпионов. Так что он в лучшем случае будет готов к плей-офф. Тем не менее, классных исполнителей в составе Бельгии предостаточно. Почти наверняка нас ждет закрытая игра, подобная памятному матчу с Испанией на ЧМ-2018, когда мы дотерпели до серии пенальти.

Матч Бельгия - Россия начнется в 22:00 мск, следите за онлайн-трансляцией на сайте "РГ"!