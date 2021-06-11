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11.06.2021 14:38
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Соперник соперником, но мы должны думать о себе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед стартовым матчем на Евро-2020 против команды Бельгии.
Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Почему вместо Андрея Мостового, сдавшего сомнительный тест на коронавирус, вы включили в заявку Евгеньева?

Станислав Черчесов: Евгеньев прошел с нами весь сбор, поэтому он, а не Самошников, который травмирован. Что касается других игроков, мы вчера вечером взяли тесты, сегодня - все чистые.

Вы несколько раз играли против бельгийцев, в том числе, в отборочном турнире к ЧЕ-2020. Сильно они изменились с тех пор?

Станислав Черчесов: В каждой команде есть изменения. Иногда они тактические. У Бельгии тоже есть какие-то нюансы. Если брать чисто арифметически, с чемпионата у них 18 игроков осталось в составе, насколько я знаю. У них - сыгранная команда, они знают, что хотят, отличный тренер. Мы три раза с ними играли, все три матча были зрелищными, интересными для болельщиков. Мы изучаем их, и наша задача в завтрашней игре быть на максимуме своих возможностей.

Последние встречи с Бельгией завершились для нас не с самым приятным счетом. Вы уже поняли, почему так получилось, что нужно исправить?

Станислав Черчесов: Во-первых, это хорошая команда. Во-вторых, сейчас я не буду говорить, чтобы соперник не знал почему. Естественно, мы обсуждаем эти моменты. Есть индивидуально сильные игроки, есть качества, которыми они этим пользуются - как индивидуально, так и командно. И сегодня, и вчера в тактической тренировке мы моделировали ситуации так, чтобы их сильные стороны нивелировать. Другое дело, что соперник соперником, но мы должны больше обращать внимание на себя. Три игры с ними сыграли, все три игры были для нас хорошего уровня, поучительные. Другое дело, что это уже старт чемпионата Европы, поэтому нам нужно быть готовыми.

Как оцените кондиции Марио Фернандеса и Дениса Черышева?

Станислав Черчесов: Марио больше тренировался, он с первого дня у нас на сборе. Денис присоединился попозже. Марио практически набрал кондиции, Денису возможно не хватает пары процентов. Вчера мы им все данные показывали, чтобы они себя видели. От тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Мы этому рады, потому что игрок такого уровня всегда нужен.

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